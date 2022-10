Das Problemstoffmobil kommt nach Zwiefalten

Von Freitag 4. November bis Samstag 10. Dezember ist das Problemstoffmobil wieder im Entsorgungsgebiet des Landkreises Reutlingen unterwegs. Neben Schadstoffen wie Haushaltsreinigern, Holz- und Pflanzenschutzmitteln, Lösungsmitteln und Spraydosen, werden am Mobil auch kleine Elektrogeräte und Leuchtstoffröhren angenommen. In Zwiefalten macht das Problemstoffmobil Halt am Freitag2. Dezember, im Tobeltal beim Sportgelände von 11 bis 13 Uhr.

Im Problemstoffmobil steht nur begrenzt Platz zur Verfügung. Deshalb können maximal acht Elektrokleingeräte und acht Leuchtstoffröhren pro Anlieferer angenommen werden. Als kleines Elektrogerät zählt am Mobil alles, was an jeder Kante kürzer als 30 cm ist. Von A bis Z gehören dazu beispielsweise elektrische Armbanduhren, Bügeleisen, Fernbedienungen, Föne, Handys, Rasierapparate, Telefone oder elektrische Zahnbürsten. Kann man den Geräten die Akkus oder Batterien ohne Werkzeug entnehmen, müssen die Stromspeicher entfernt und dem Personal getrennt ausgehändigt werden.

Problemstoffe und Elektrogeräte jeder Größe können zudem ganzjährig gebührenfrei beim Wertstoffhof Reutlingen-Schinderteich abgeben werden. Der Wertstoffhof hat montags bis freitags von 7 bis 16:45 Uhr und samstags von 8 bis 11:45 Uhr geöffnet. Er liegt an der Landesstraße 383 von Reutlingen Richtung Gönningen.