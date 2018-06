Das Problemstoffmobil kommt

Von

Die Kulisse hätte nicht schöner sein können für den Schwäbischen Fischereitag, der am Samstag in Wasserburg über die Bühne ging: strahlender Sonnenschein und eine gigantische Sicht auf den See und die Berge. In der Sumserhalle allerdings war beim großen Forum der Fischer Schwabens nicht alles eitel Sonnenschein: Schwerpunktmäßig ging es um die „sehr schwere Lage der Bodenseefischer“, wie nicht nur Landrat Elmar Stegmann in seiner Begrüßungsansprache sagte.