„Das Kulturgut Bier feiern“

Information und Unterhaltung, Musik für jeden Geschmack, regionale Produkte und viel gute Laune verspricht das historische Bierfest vom 21. bis 24. September in der Münstergemeinde, ausgerichtet vom „Zwiefalter Klosterbräu“ und unterstützt von Mitgliedern der TSG Zwiefalten, die an den vier Festtagen den Ausschank im Zelt übernehmen und jeden Morgen dafür sorgen, dass alles wieder in Ordnung ist. Mitglieder der Kolpingsfamilie – oft überschneiden sich die Vereinsmitgliedschaften – sind ebenfalls mit von der Partie. In einer so kleinen Gemeinde helfe man sich „ohne viel Federlesens“, sagt dazu TSG-Vorsitzender Eugen Schultes, der die Fäden in der Hand hält.

Das Kulturgut Bier zu feiern, wertet Klosterbräu-Chef Peter Baader als wichtigen Anlass und sieht sich dabei in der Nachfolge der Benediktiner, die den Erntedank mit einem Fest würdigten. Auch bei ihnen sei „Bier reichlich geflossen“, ist er sich sicher. Außerdem legt er großen Wert auf die Geschichte des Bierbrauens in Zwiefalten, die „Verbindung vom Hier und Jetzt zur Vergangenheit“ der vor rund 500 Jahre von den Benediktinern begründeten Brautradition. Zeugnis davon sind auch die Klosterbräu-Festspiele, die heuer zum vierten Mal hätten stattfinden sollen. Der Münster-Sanierung und der vielen Baustellen im Ort wegen wird dieses Groß-Ereignis, das die ganze Gemeinde einbindet auf 2019 verschoben, kündigt er bei einem Pressegespräch an. Dennoch ist viel geboten beim historischen Bierfest 2018 mit Einblick in die Brauerei, Schaubrauen im 2017 eröffneten „Bierhimmel“ und der „zünftigen Stimmung im Bierzelt“.

Peter Baader wertet es als ein Heimatfest der besonderen Art, richte es seine Wertschätzung und sein Augenmerk doch auf die lokale Lebensmittelerzeugung. Denn: Für die in der Münstergemeinde gebrauten Zwiefalter Klosterbiere kommen alle verwendeten Rohstoffe aus dem Umland, betont er und unterstreicht die fast schon familiären Beziehungen zu den 30 Landwirten im Nebenerwerb, die für die Brauerei die Braugerste anbauen. Welchen Wert er auf die Rohstoffe legt, wird aus seiner Bemerkung deutlich „Malz ist nicht gleich Malz“, weshalb die Zwiefalter Klosterbräu bei der Braugerste auf hohe Qualität achte, bevor sie vermälzt werde. Wer das Brauer-Handwerk erlernt, muss sich auch mit dem des Mälzers beschäftigen, sagt Peter Baader, der sich überdies auf die Teilnahme von 20 Direktvermarktern beim Regionalmarkt am Sonntag, 23. September, freut, der ab 11 Uhr auf dem Brauereihof stattfindet und lokale Spezialitäten von A - wie Amaranth - bis Z - wie Ziegenkäse - bietet. Als Besonderheit im dekorativen Angebot gibt es Hopfenkränze, ergänzt Anita Bendel, die sich bei der Klosterbräu um die Events kümmert. Als Premiere stellt sie ein Zelt aus 2000 Bierkisten vor, das von der Jugendbude Waldhausen auf dem Brauereihof aufgestellt wird.

Führungen bei laufendem Betrieb

Bei den um 11 Uhr beginnenden Brauereiführungen bei laufendem Betrieb können Interessierte die Bierherstellung nachverfolgen und an der Abfüllanlage für Bierfässer erstmals einen Roboter im Einsatz betrachten. Dennoch, so Baader: Ohne Handarbeit geht gar nichts. Das wird im „Bierhimmel“ deutlich, wenn die Jungbrauer zum Einmaischen, Läutern und Würzekochen eines Sonderbieres einladen, das es acht Wochen später im Hofladen zu kaufen gibt.

Eröffnet wird das historische Bierfest bereits am Freitag, 21. September, und zwar mit dem Einzug der Zwiefalter Vereine und Handwerkszünfte zum Fassanstich um 19 Uhr, ergänzt um Bürgermeister Matthias Henne und die Gemeinderäte. Die Partyband „Hautnah“ übernimmt am Eröffnungsabend die musikalische Begleitung. Am Samstag, 22. September, sind es ab 18 Uhr das „Achtal Blech“ und ab 20.30 Uhr mit „Ois Easy“ die „original Zwiefalter Bierfestband“ mit zwölf Musikern, die das Publikum mit einbeziehen.

Am Sonntag, 23. September, gibt’s auch Musik und zwar von der Musikkapelle Böttingen und dem Musikverein Altheim und der Musikkapelle Westerheim. Selbstverständlich wird auch an die Kinder gedacht mit Kornspeicher, einer besonderen Hüpfburg, einem Parcours für Trettraktoren, Schießbude, Karussell, Ponyreiten und mehr.

Kinder spielen auch am Montag, 24. September, eine nicht unbedeutende Rolle, dürfen die Besucher sich doch ab 15 Uhr über Vorführungen des Kindergartens und einen musikalischen Auftritt der Jugendkapelle Zwiefalten freuen. Gemütlich zugehen soll es dann beim Feierabendhock zu den Oberkrainer-Klängen des „Bodensee-Quintetts“. Dass an diesem Abend auch die Gastronomen, deren Lokale montags geschlossen sind, dabei sein können, freut Peter Baader, der die Bewirtung mit Speisen in den guten Händen weiß und vor allem das Aachtal-Rind vom Smoker empfiehlt.

Tanja Schumacher als Leiterin des Hofladens meldet sich auch noch zu Wort, schließlich ist auch er während des historischen Bierfestes täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Sie bemüht sich stets um eine Erweiterung des Angebotes, auch was Handarbeiten anbelangt. Dass die Menschen, die den Laden betreten, ihn mit einem Lächeln verlassen, freut sie.