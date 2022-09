Das Bierfest der Klosterbräu ist zurück

Start in die Bierfestwochen am 16.09. ab 19 Uhr im Brauhaus, Eintritt frei

Opening mit den Alb-Quetschern. 21 Uhr Fassanstich mit Pascal Kober

Freitag, 23. September

Brass-Festival mit "Ob8Blech" & "Die Brasserie"

18 - 20 Uhr Happy Hour - jede Mass 1521 zum Sonderpreis!

19 Uhr Ob8Blech Rockn´´Blasmusik.

21 Uhr Fassanstich.

22 Uhr Die Brassserie - brass- rap - pop. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 24.09

Bierfest-Party mit "Münchner G`schichten" & "DJ Tomm".

ab 18 Uhr Warm-up mit DJ Tomm. 20.30 Uhr "Münchner G`schichten" A bayrische Partyband rockt in großer Besetzung, Eintritt 5 Euro.

Auch heute von 18 - 20 Uhr Happy Hour und jede Mass zum Sonderpreis

Sonntag 25.09.

Blasmusik mit Musikkapellen aus der Region

10 Uhr Traditioneller Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt mit der Musikkapelle Zwiefalten , 11 Uhr Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Würtingen - anschließend Stadtkapelle Gammertingen und Musikverein Stafflangen, ab 11.15 Uhr Essen. Das Angebot an deftigen Delikatessen ist groß - am Sonntag gibt`s erstmals "Ochs am Spieß mit Salatbeilagen".

Rund ums Zelt: Wurstwagen, Fahrgeschäfte, Süß- und Spielwarenstand, Vorführungen der Malteser Hundestaffel, Kinderschminken, Ponyreiten und vieles mehr.

Auf dem Brauereihof: Brauerei-Flohmarkt, Biosphären-Mobil.

Im Bierhimmel-Hofladen: Schaubrauen & Gläsergravur,

Im Biergarten: musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Wilflingen, abends 5 Euro Eintritt.

Montag, 25.09.

Festausklang mit dem "Bodensee-Quintett"

15 Uhr Kinder- und Seniorennachmittag mit Aufführungen - Zwiefalter Kindergarten, Bläserteam der Musikkapelle Zwiefalten, Schulband der Münsterschule, Akkordeonorchester Riedlingen.

18 Uhr Handwerkerabend & Festausklang mit dem "Bodensee-Quintett".