Chormitglieder erleben den „Blick mit Kick“

Der Chorausflug des Liederkranzes „Cäcilia“ Zwiefalten hat die Mitglieder ins wunderschöne Tirol geführt. Nach einem Stopp in Kempten wagten sich die Chormitglieder auf die Fußgängerhängebrücke in Reutte.

Nach einem frühen Start steuerte die Gruppe als erstes Kempten im Allgäu an. Kempten zählt zu den ältesten Städten Deutschlands und ist durch das jahrhundertelange Nebeneinander zweier Stadtkerne geprägt: zum einen gab es die sogenannte Stiftsstadt der Fürstabtei Kempten, zum anderen die Reichsstadt Kempten. Nach einer faszinierenden und äußerst unterhaltsamen Stadtführung bei strahlend blauem Allgäuer Himmel fand zum Schluss ein Besuch der Multimediaschau in der unterirdisch gelegenen Kemptener Erasmuskapelle statt. In dieser Kapelle wurde die Stadtgeschichte zur großen Begeisterung der Teilnehmer nochmals auf ganz moderne, sehr ansprechende Weise präsentiert.

Nach einer gemütlichen Mittagspause wurde im wahrsten Sinne des Wortes das nächste Highlight aufgesucht – die „Highline 179“ in Reutte – im Guinessbuch der Rekorde als „Längste Fußgängerhängebrücke der Welt im Tibetstyle“ ausgezeichnet. Von der Brücke aus hat man einen spektakulären „Blick mit Kick“ auf eine traumhafte Landschaft, imposante Bergketten und auf die bedeutende Burgruine Ehrenberg. Die mutigsten Chörler wagten dann auch den wackligen Spaziergang über die 406 Meter lange Brücke und das Tal, was aber in der Nachbetrachtung ein tolles Erlebnis und eine große Gaudi war.

Nach einem geselligen Abend mit viel Gesang und guter Laune im Hotel in Reutte wurde der Sonntagmorgen gemütlich angegangen. Bevor es wieder nach Hause ging, wurde am Heiterwanger See ein weiterer Zwischenstopp eingelegt. Trotz dunkler Wolken am Himmel wagte der Chor die Fahrt mit dem Schiff und wurde nicht enttäuscht. Dank Sonne und herrlichem Blick auf die fjordähnliche Landschaft und das kristallklare Wasser wurde die Schifffahrt ein wunderbares Erlebnis. Der Chor kam in Stimmung und begeisterte die anderen Fahrgäste mit einem spontanen Konzert. Mit einem gemeinsamen Abendessen ging ein schöner Ausflug, der allen in Erinnerung bleiben wird, zu Ende.

Zwischenzeitlich probt der Chor mit vollem Elan für das Herbstkonzert und hofft, auch dort den Zuhörern den richtigen „Kick“ zu präsentieren.