Chor Hay-Fidelity führt „Unsere Stadt in 100 Jahren“ auf

Der Chor Hay-Fidelity aus Hayingen hat dieses Jahr auf Initiative des Dirigenten Manfred Zmeck etwas Neues gestartet: Der Chor wird an den Sonntagen, 9. und 16. Oktober, einen musikalischen Stadtrundgang „Unsere Stadt in 100 Jahren“ aufführen. In einer Pressemitteilung kündigt der Chor dazu an: „Wir bringen die positivste Vision der Zukunft auf die Bühne.“ Start ist an der Digelfeldschule in Hayingen.

Der Text des Stückes stammt von Lucia Reichard und der Dirigent der Chors hat die Musikstücke komponiert. Für die szenische Einrichtung konnte der Chor Franz Xaver Ott gewinnen. Gemeinsam mit dem Publikum und Sprechern bewegt sich der Chor durch die Stadt und singt selbst komponierte Lieder an verschiedenen Orten. Mit dabei ist auch das Bläserquartett der Stadtkapelle Hayingen.

Nach monatelangem Proben und dem intensiven Probenwochenende freue sich der Chor dieses Stück zur Aufführung zu bringen, heißt es in der Mitteilung. Der Chor konnte hierfür auch einige Projektsänger und -sängerinnen gewinnen.

An jeder Station sind begrenzt Sitzplätze vorhanden. Nach der Veranstaltung gibt es vor der Kirche einen kleinen Stehempfang. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Chorarbeit sind jedoch willkommen. Dieses Projekt wird gefördert von BMCO – Impuls. Bei Dauerregen kann die Veranstaltung leider nicht stattfinden.