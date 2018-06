Casting für die neue Theatersaison

Auch wenn der Sommer noch einige Monate hin ist, bereitet sich das Naturtheater Hayingen auf die neue Saison vor. Kommenden Samstag und Sonntag finden Casting-Workshops. Die Stücke der diesjährigen Saison sind „Die schwäbische Odyssee“ und das Kinderstück „Hans im Glück“. Die ersten Leseproben hierfür beginnen im März.

Bereits am nächsten Wochenende findet der Casting-Workshop des Naturtheater Hayingens statt: Hierzu sind Mitwirkende und Interessierte eingeladen: Egal ob Jung oder Alt, neugieriger Grünschnabel, heimliche Rampensau oder angehender Bühnenprofi: Am Samstag, 3. Februar, und am Sonntag, 4. Februar, findet der Workshop jeweils von 14 bis 18 Uhr im Gemeindehaus in Hayingen in der Ehingerstraße 3 statt. Auch Menschen, die Interesse haben sich hinter den Kulissen (Bühnenbau, Kantine, Technik) einzubringen, sind willkommen. In den vergangenen Jahren erweiterte sich das Team des Naturtheaters aufgrund der Castingworkshops erfreulicherweise um viele Motivierte auch aus anderen Regionen: Einige kommen aus dem Landkreis Biberach, einer gar aus Ravensburg.

Gemeinsam mit dem Regie-Duo Silvie Marks und Johannes Schleker haben Jugendlichen kürzlich Wege zur eigenen Darstellung auf der Bühne gesucht und gefunden. Es kostet Mut sich zu zeigen und macht doch ungeheuren Spaß, mit der Selbstdarstellung zu spielen, denn auf der Bühne und vor Publikum ist alles anders und neu: Stehen, sitzen, laufen und ein bisschen flunkern. Mit viel Freude schlüpften die jugendlichen Teilnehmer in verschiedene Rollen und Kostüme. So vergingen drei aufregende Tage wie im Flug, am Schluss waren sich alle Teilnehmer einig: „Das möchten wir öfter!“ Gesponsert hat das dreitägige Workshopwochenende die Firma Striebel aus Langenenslingen.

Kontakt unter

www.naturtheater-hayingen.de

und

info@naturtheater-hayingen.de

sowie unter Telefon 07371/13724 (Gisela Schleker).