Cäcilia geht auf musikalische Reise

Nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit stehen der Titel und der Termin für das Jahreskonzert der Cäcilia Zwiefalten am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr im Haus Adolph Kolping in Zwiefalten fest. Im September folgte ein Probenwochenende im Humboldt-Institut in Bad Schussenried. Dort wurde der Chor in Stimmbildung, Aussprache und Rhythmus von Dirigentin Heidi Fischer und der Chorleiterin Waltraud Marschall getrimmt.

Lieder, deren Texte von Liebe, Sehnsucht und Gefühle berichten haben den Chor unter der Leitung von Heidi Fischer bei der Auswahl des diesjährigen Konzertes inspiriert. Jedoch geht es bei den Liedern des Konzertabends etwas vielfältiger zu. Vielfältig will die Cäcilia Zwiefalten mit ihren Liedern (Liebes-)Beziehungen durchleuchten.

Ein unterhaltsamer und überraschungsreicher Konzertabend mit dem gemischten Chor, Jungen Projektchor und Männerchor der Cäcilia ist garantiert. Begleitet durch Robert Glöckler an der Gitarre, Hans-Peter Jakober mit dem Bass, Jonas Glöckner am Cajon sowie Liliana Roth am Klavier wird der Chor die zuhörer mitnehmen auf eine Reise durch alle Epochen der Liebe und deren Stolpersteine. Lieder vergangener Epochen bis hin zu modernen Interpretationen um das Thema Beziehung, Liebe, Streit sowie alles, was einen im Leben erwarten kann, kommen zum Vortrag.