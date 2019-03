Am 30. März besucht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der das Ziel verfolgt, auch in Zukunft eine flächendeckende medizinische Versorgung und Zugang zu Innovationen zu gewährleisten, den Landkreis Reutlingen. Landrat Thomas Reumann begrüßt Spahn am Samstagvormittag von 10 bis 11.30 Uhr in der Akademie der Kreiskliniken in Pfullingen und macht ihn mit den Konzepten vertraut, mit denen der Landkreis Reutlingen den anstehenden Herausforderungen im Gesundheitssystem zu begegnen versucht. Im Anschluss daran hält der Bundesgesundheitsminister eine Rede, gefolgt von einer Diskussion mit den Bürgern.

Der Landkreis Reutlingen ist in den vergangenen Jahren im Rahmen seiner Kommunalen Gesundheitskonferenz innovative Wege gegangen, was die gesundheitliche Versorgung vor Ort betrifft. Wie Gesundheitsversorgung als kommunale Daseinsvorsorge umgesetzt werden kann, zeigt exemplarisch das Zertifikat Gesunde Gemeinde – Gesunde Stadt, die Mitwirkung des Landkreises an einer regionalen Versorgungsplanung und das Gesundheitszentrum Schwäbische Alb in Hohenstein. Das Gesundheitszentrum wird mit Mitteln der Robert-Bosch-Stiftung finanziert und mit Hilfe der Schwörer-Haus KG in Form von Flying Spaces erstellt. Die Überwindung der Sektoren gilt im Landkreis neben einer weiterführenden Vernetzung als wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung zukünftiger Herausforderungen. Denn mit steigendem Anteil älterer Menschen steigen auch die Anforderungen in der Gesundheitsversorgung. Gesundheitsförderung, Prävention und das Überwinden der Fragmentierung werden ebenfalls als maßgebliche Bausteine angesehen, um die Tragfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems zu gewährleisten. Der Landkreis Reutlingen steht für innovative Versorgungskonzepte und freut sich auf den Austausch mit dem Bundesgesundheitsminister.