Bürgertreff mit der grünen Abgeordneten Holmberg in Zwiefalten

Die grüne Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg ist am Donnerstag, 25. August, in Zwiefalten mit einem Infostand vertreten und will mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Dies teilt der Ortsverband Mittlere Alb der Grünen mit, der am Donnerstagabend eine Ortsverbandssitzung abhalten wird.

Cindy Holmberg ist seit 2021 für Bündnis90/ Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg und vertritt den Wahlkreis Hechingen-Münsingen. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Sprecherin für den Ländlichen Raum und Vorsitzende des Arbeitskreises Landesentwicklung und Wohnen der Grünen Landtagsfraktion. Am 25. August kann man mit ihr an einem Infostand vor dem Peterstor in Zwiefalten zwischen 16 und 18.30 Uhr sprechen.

Ab 19 Uhr findet im Brauhaus (bei gutem Wetter davor) der Sommerabschluss des Ortsverbands Mittlere Alb der Grünen statt. Dabei berichtet Holmberg aus dem Landtag und ihrem Wahlkreis. Um Anmeldung für das Ortsverbandstreffen wird gebeten per E-Mail an Gruene-Alb@gmx.de.