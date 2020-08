Bürgermeisterwahl: Wahlausschuss tagt

In Vorbereitung auf die Bürgermeisterwahl in Zwiefalten am 4. Oktober findet am Montag, 7. September, eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt. Beginn ist um 19 Uhr im Zimmer 1 (Großer Sitzungssaal) des Rathauses Zwiefalten, Marktplatz 3. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: 1.Verpflichtung der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses; 2. Prüfung der Bewerbungen zur Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 4. Oktober 2020 und Beschlussfassung über die Zulassung der Bewerbungen; 3. Festlegung der Regeln für die öffentliche Kandidatenvorstellung.