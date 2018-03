BMW-Fahrer gefährdet andere

Nach einem dunklen BMW sucht die Riedlinger Polizei. Der Fahrer des BMW fuhr am Donnerstag kurz vor 15 Uhr von Zwiefalten in Richtung Riedlingen. Nahe Zell-Bechingen geriet das Auto ins Schleudern. Ein entgegenkommender VW-Fahrer musste neben die Fahrbahn ausweichen. Nur so konnte er einen Unfall vermeiden. Der BMW fuhr anschließend einfach in Richtung Riedlingen weiter. Ihn sucht jetzt die Riedlinger Polizei (Hinweis-Telefon: 07371/9380). Bei dem Dreier-BMW handelt es sich um eine dunkle Limousine. Ein Kennzeichen war an der Front des Fahrzeugs offenbar nicht montiert, wohl aber am Heck. Als Zeuge des Vorfalls käme nach Einschätzung der Polizei der Fahrer eines weißen Mercedes in Betracht, der hinter dem VW in Richtung Zwiefalten fuhr und vermutlich ebenfalls gefährdet wurde.