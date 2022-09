Blues, Punk, Rock, folk und Country treffen sich

Nächster Gast des Vereins für angewandte Lebensfreude im Adler in Meidelstetten sind am Samstag, 1. Oktober, die Musikerin Dede Priest und die Band Johnny Clark’s Outlaws. Dede Priest, aufgewachsen in Texas, bewegt sich stimmgewaltig mit ihrer Gitarre und Geige zwischen Südstaatenblues, Rock und Folk. Johnny Clark’s Outlaws sind eine dreiköpfige Texas-Blues-Band aus den Niederlanden, verwurzelt in den amerikanischen Musiktraditionen. Ihr modifizierten Retro-Sound sprengt Grenzen. Dede Priest und Johnny Clark’s Outlaws schaffen eine elektrische Atmosphäre, wo Blues auf Punkrock, Folk und Country trifft und ein eigener moderner Crossover Stil kreiert wird. Der Abend am 1. Oktober beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 23 Euro, ermäßigt 20 Euro.