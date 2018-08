Bis April 2019 eine Baustelle

Die Zwiefalter Münsterkirche ist noch bis April 2019 geschlossen. Grund dafür sind aufwendige Sanierungsarbeiten, um die Luftfeuchtigkeit zu verringern. Während der Bauzeit kann der Kirchenraum nicht genutzt werden.

In der 1741 bis 1765 erbauten barocken Münsterkirche wird seit Mai saniert. Die relative Luftfeuchte im Kirchenraum ist übermäßig hoch. Sie schadet der Bausubstanz und besonders der kunstvollen Ausstattung. Auffällig ist der im Frühjahr und Herbst häufig feuchte Natursteinbelag aus Juraplatten durch Kondensation. Am Sockel des Hochaltars und weiteren Fußbodenflächen in der Vierung sind ebenfalls Stellen mit Ausblühungen auszumachen. Fassungen an Stuckelementen zeigen zum Teil Ansätze von Abschälungen. Schwundrisse in den Deckengemälden treten zutage.

Die einzelnen Baustellenbereiche werden durch eine feste Einhausung in Holzrahmenbauweise vom Kirchenraum getrennt. Sie soll vor allem verhindern, dass der Baustaub die kunsthistorisch sehr wertvolle Ausstattung und Kunstwerke beschädigt. Ferner dient sie als Feuchtigkeitsmembrane. Baufeuchte, vor allem durch den Einbau des Estrichmaterials, soll nicht in den Kirchenraum entweichen.

Künftig wird die Raumtemperatur um sieben Grad höher sein, realisiert wird die bessere Temperierung durch eine Fußbodenheizung. Dazu werden Heizflächen unter dem Bodenbelag in den Bereichen der Bänke, des Vierungsaltars und vor dem Hochaltar eingebaut. Im Gesamten wird eine Heizfläche von rund 340 Quadratmetern hergestellt. Zusätzlich sind Windfangtüren in der Vorhalle einzubauen. Durch die Schleusenfunktion soll das angestrebte Raumklima stabil bleiben. Mit der Baumaßnahme wird die Empfehlung des Bauphysikers Professor Baumgartner umgesetzt.

Derzeit sind in der Kirche alle Bänke demontiert; durch die Baufenster sind Gräben und Leitungen zu sehen. Sämtliche Eingriffe in die Böden werden vom Landesdenkmalamt und einem Archäologen begleitet. Holzumrandung und Gestühl sollen nach der Sanierungsmaßnahme wiederverwendet werden. Auf der Fläche wird Parkett auf Estrich verlegt.

Im Zusammenhang mit der Sanierung wird eine neue Altarinsel mit den Maßen von acht mal acht Metern aufgebaut, diese überspannt die Abtgruft. Nach einem Künstlerwettbewerb wurde die Künstlerin Bernadette Hörder aus Karlsruhe mit der Altarinsel beauftragt. Der Altar ist zwei auf zwei Meter groß und steht im Zentrum der Vierungskuppel.

Ausweichräume für Gottesdienste

Über die Bauzeit finden die Gottesdienste im Coemeterium an der Nordseite des Münsters oder im Kapitelsaal an der Süd-Ostseite statt. „Da müssen wir durch“, erklärte Pfarrer Paul Zeller in einem Gespräch über die veränderten Gottesdienstzeiten an Wochenenden. Im Übrigen hofft der Pfarrer, dass eventuell bis zum Advent der Chorraum im Münster freigegeben werden kann. Dann stehe wieder ein größerer Raum für die Gottesdienstbesucher zur Verfügung. Die Baumaßnahme fordert den Zwiefaltern einiges ab. In aller Bescheidenheit erwähnt Pfarrer Zeller, dass die größeren Belastungen derzeit für den Mesner bestehen, der „zu veränderten Zeiten und in unterschiedlichen Räumen immer die richtigen Unterlagen bereit halten müsse“.

Auf Wunsch von Pfarrer Zeller soll auf der Vorderseite des Münsters ein Schild aufgestellt werden, das auf die Veränderungen hinweist und die Auffindbarkeit der aktuellen Gottesdiensträume erleichtert. Über die Baumaßnahme können sich Besucher und interessierte Zwiefalter in der Vorhalle des Münsters informieren. Das Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Tübingen hat eine Fotodokumentation in der Vorhalle aufgestellt.

Bauherr, Planung und Kosten

Bauherr ist das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Tübingen.

Planung und Objektüberwachung: ap I architektur, Dipl. Ing. Marian Polyka, Haigerloch

Kosten: Gesamtbaukosten 1,57 Millionen Euro, Anteil Temperierung 1,39 Millionen Euro