Biker mehr als 25 Stundenkilometer zu schnell unterwegs

Im Rahmen des landesweiten Aktionsmonats zur Verkehrssicherheit rund um das Motorrad hat das Polizeipräsidium Reutlingen mit Unterstützung des Landratsamts Reutlingen am Sonntag auf Zweiradstrecken intensive Kontrollen durchgeführt. Dabei stand neben der Geschwindigkeitsüberwachung auch die Überprüfung des technischen Zustands der Maschinen im Fokus. Auf der B 312 bei Zwiefalten sowie auf der B 465 bei Münsingen nahmen die Einsatzkräfte laut Polizeibericht dabei insgesamt mehr als 100 Krafträder samt Fahrerinnen und Fahrern in Augenschein.

Mehr als ein Dutzend fuhr bei den jeweils erlaubten 100 Studenkilometern zu schnell. Ein 57 Jahre alter BMW-Lenker und ein 47-Jähriger auf einer KTM überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit gar um mehr als 25 Stundenkilometer. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Bei den Kontrollen stießen die Verkehrsexperten aber auch auf abgefahrene Reifen und nicht zulässige technische Veränderungen. An fünf Fahrzeugen waren diese so gravierend, dass dadurch die Betriebserlaubnis erloschen war. So auch bei der Honda eines 48 Jahre alten Mannes, dessen Kraftrad den Einsatzkräften aufgrund der Geräuschentwicklung aufgefallen war. Die anschließende Überprüfung brachte eine Manipulation am Auspuffschalldämpfer sowie ein Umbau der Bremsanlage zum Vorschein. Die Weiterfahrt wurde dem 48-Jährigen an Ort und Stelle untersagt. Er sieht nun außerdem entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen entgegen. Die Kontrollen, bei denen neben der Ahndung der festgestellten Verstöße auch der persönliche Austausch mit den Bikerinnen und Bikern im Vordergrund steht, werden fortgesetzt, heißt es.