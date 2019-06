Bigtown Bandits swingin’ & groovin’

Für Samstag, 29. Juni, 20 Uhr, hat sich in der wWmsener Mühle die Band Bigtown Bandits mit Swing and Groove angesagt. Die siebenköpfige Band hat sich dem Sound der 40er bis 60er Jahre verschrieben. Dabei reicht das Spektrum von Jump Blues über Soul und Boogie bis zum Rock’n’Roll. Fette Bläsersätze, fetzige Gitarrenriffs und treibende Rhythmen werden absolut „up to date“ und frisch dargeboten und ergeben eine packende und mitreißende Show, die einen nicht auf den Stühlen hält.