Besucher interessieren sich für kreative Angebote

Der von Ida Baumann und Vero Bobke gewünschte Treffpunkt für Inspirationen im Kunsthaus Gauingen erlebt einen großen Zulauf: Bei der Ortsteilwanderung des Albvereins Zwiefalten nutzten viele Wanderer die Gelegenheit zu einem Besuch, auch beim Tag der offenen Tür am 1. Mai war reger Betrieb in der Kunstschule. Besucher, auch ehemalige Schülerinnen und Schüler im alten Schulhaus Gauingen, kamen aus der ganzen Region.

Die ersten Mal- und Kreativkurse sind angelaufen und finden Anklang. Zahlreiche Anfragen für individuelle Kurse sind gebucht worden. Am 1. Mai fand eine junge Frau das Kunsthaus mega cool. Eine Gruppe von jungen Mädchen übte an einem großen Tisch Buchstaben im Kalligrafiestil. Mit großer Freude befasste sich auch Gertrud Hafner aus Zwiefalten mit Kalligrafie und zeichnete kunstvolle Buchstaben. „Ich habe das vor 50 Jahren schon einmal gemacht und freue mich, dass ich immer noch gute Striche drauf habe“, sagte sie.

Eine ehemalige Zwiefalter Bürgerin, die inzwischen in Ertingen wohnt, erzählte voller Freude von ihrem Schulbesuch in der achtklassigen Volksschule in Gauingen. „Ich weiß gar nicht, warum Schule heute so schwierig ist“, sagte sie. „Wir waren in einem Raum acht Klassen und haben alle viel gelernt“, erklärte sie und fand große Zustimmung bei einigen Klassenkameraden.

Bis in den Abend hinein kamen die Besucher und genossen das Ambiente und die Gastfreundschaft im alten Schulhaus. Die Programmvielfalt hat weiter zugenommen. In Kürze wird ein Kurs ausgeschrieben, bei dem eine kleine Wanderung zu einigen geheimnisvollen Orten mit Zeichenblock und Stiften angeboten wird. An reizvollen Objekten werden für die Teilnehmer Hinweise zu Motiven und Ideen weitergegeben. Mit einem Vesper in der Natur endet der malerische Ausflug.