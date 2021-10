Besuche sollen Partnerschaft wieder beleben

Eineinhalb harte Jahre liegen hinter dem Verein zur Pflege der Partnerschaft Zwiefalten-La Tessoualle. Die Corona-Pandemie verhinderte Freundschaftsbesuche und auch keine Jugendfahrten konnten organisiert werden. Bei der Jahreshauptversammlung freuten sich über 40 Mitglieder über die Wiederaufnahme der Aktivitäten.

In der Rückschau wurde deutlich, dass ein riesiger Bruch in den Vereinsbeziehungen entstanden ist. Dabei war der Ausfall von Jugendfahrten besonders gravierend beurteilt. Klaus Fischer, der Vorsitzende des Partnerschaftsverein, und weitere Mitglieder plädierten für zwei Jugendfahrten im nächsten Vereinsjahr. Durch zeitnahe Treffen sollen Kontakte wieder aufgenommen und gepflegt werden. Details über die genauen Zeitpunkte werden in Kürze beraten.

Die Regularien in der Jahreshauptversammlung wurden abgearbeitet. Als neue Mitglieder ins Jugendkomitee wurden Sophie Betz, Lena Fuchsloch, Adrian Fundel und Elias Häringer gewählt. Mit Freude wird erwartet, dass der Zwiefalter Adventsmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Es wird eine „Mistelfahrt“ geben und die französischen Gäste werden den Markt wie gewohnt bereichern.

Mit Freude wurde aufgenommen, dass am Wochenende der Gemeinderat Zwiefalten eine Besuchsfahrt nach La Tessoualle geplant hat und dort mit Sicherheit gute Gespräche und Besichtigungen erleben wird.