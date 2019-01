Besuch aus dem Norden Europas.

Der Singschwan ist hier in der Region bis auf einige wenige Brutpaare in erster Linie ein Wintergast, der sich an größeren Gewässern sowie auf Äckern und Wiesen aufhält, um hier zu überwintern oder Energie für den Weiterzug zum Atlantik zu tanken, wie auf der Internettseite des Nabu zu lesen ist. Der Singschwan ist etwas kleiner als der häufig verbreitete Höckerschwan. Der auffälligste Unterschied ist der schwarz-gelbe Schnabel, der ohne Höcker und ohne Verbindung zum Auge eine gerade Linie mit dem Kopf bildet. Außerdem zeigt sich der Singschwan mit einem deutlich aufrechten Hals, wohingegen der des Höckerschwans s-förmig ist. Die tiefen, posaunenartigen und mitunter nasal und weich klingenden Rufe im Flug und bei der Landung kann man über hunderte Meter weit hören. Unser Fotograf entdeckte die Singschwäne auf einem Acker bei Reutlingendorf.´