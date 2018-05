Besondere Ehre für zwei besondere Narren

Auf insgesamt 50 Jahre ehrenamtliches Engagement für den Rälle können die Zwiefalter Zunfträte Eberhard Schäfer (20 Jahre) und Carlo Schwarz (30 Jahre) zurückblicken. Die Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) würdigte diese Dienste nun im Rahmen des Zunftmeisterempfangs vor dem großen Narrensprung am Fasnetssonntag.

Gemeinsam mit Brauchtumsmeister Elmar Herter überreichte Reinhard Siegle, Präsident der Vereinigung, den beiden verdienten Narren die silberne beziehungsweise goldene Ehrennadel.

Eberhard Schäfer, seit 1991 im Zunftrat der Narrenzunft Rälle, ist heute insbesondere im Hintergrund aktiv. Ganz nach dem Motto „Kein Licht, kein Ton, ich komm schon“ sei er der Mann der Technik und kenne die Rentalhalle wie kein Zweiter. Dazu war Schäfer in der Vergangenheit auch auf der Zunftballbühne aktiv und organisiert inzwischen nicht nur die Bedienung des Balls, sondern auch den jährlichen Jux-Markt am Rosenmontag. Anhand des VFON-Spruchs „Fasnet isch Hoimat“ stellte Siegle das Engagement mit der Weiterentwicklung der Fasnetstradition in Zusammenhang.

Noch zehn Jahre obendrauf legt Carlo Schwarz, der seit 1974 im Zunftrat ist. So eine Ehrung erlebe er selten, meinte Siegle; es gebe nur wenige, die über so viele Jahre in diesem Ausmaß aktiv seien: „Ein besonderer Narr sollte deshalb auch besonders geehrt werden!“ Ein kleiner Ausschnitt seines großen Engagements ist die Mitgliedschaft bei den „Krawallos“, seine Rolle als Zeremonienmeister seit 1986 bei der Bruddelsupp sowie jene als „Rälle-Pfarrer“ und inzwischen sogar „Rälle-Bischof“ beim Rällevergraben am Ende jeder Fasnet. Außerdem sorgt er für die Rutsche bei der Bruddelsupp und erhalte mit seinem Akkordeon die Tradition des Geldsammelns in den örtlichen Wirtschaften aufrecht.

Auch Zunftmeister Jochen Fundel bedankte sich bei den beiden, die aus der Zwiefalter Fasnet längst nicht mehr wegzudenken sind.