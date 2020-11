Besoldung von Bürgermeisterin Hepp ist Thema

Der Gemeinderat Zwiefalten trifft sich am Mittwoch, 18. November, zur öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 19 Uhr in der Rentalhalle Zwiefalten. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: Scheckübergabe Spende Schwimmbadfreunde Zwiefalten; Löschwasserversorgung Gauingen: Vorstellung der Planung und Beschluss zur Ausschreibung der Arbeiten; Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) Zwiefalten: Sachstandsinformation zum bisherigen Breitbandausbau insbesondere zum Territorialprinzip, zum Förderrahmen und zum aktuellen Ausbaustand; Besoldung von Bürgermeisterin Alexandra Hepp: Einweisung in die Besoldungsgruppe A 15 oder A16; vorsorgliche Ankündigung von höheren Wasser- und Abwassergebühren ab 1. Januar 2021; Stellungnahme zu verschiedenen privaten Bauanträgen, unter anderem zur Umnutzung eines Schweinestalls zur Verarbeitung für Direktvermarktung in Hochberg 29, Zwiefalten, und Erweiterung eines bestehenden Schweinestalls in Gauingen; Bekanntgaben und Verschiedenes: Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse und Ergebnis der Wahlprüfung zur Bürgermeisterwahl am 4. Oktober.