Der Geschichtsverein Zwiefalten veranstaltet in Kooperation mit dem Förderverein der Münsterschule ein Benefizkonzert vor dem Münster in Zwiefalten. Das Konzert „Klassik am Münster – Moderne trifft Klassik“ findet am Sonntag, 26. Juni, um 18 Uhr statt. Unter anderem wirken Karina Aßfalg als Sopran, Rüdiger Husemeyer als Tenor und das Bläserquartett PROFIVE unter der Leitung von Prof. Albrecht Holder mit.

Der Eintritt ist frei, bei schlechter Witterung findet das Konzert im Münster statt. Anmeldungen zur besseren Organisation werden erbeten unter konzertkarten@geschichtsverein-zwiefalten.de oder telefonisch unter 07373 / 91 51 34.