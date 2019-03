Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Schwere Verletzungen hat ein 55-jähriger Motorradfahrer am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L245 erlitten. Der Mann war mit seiner BMW gegen 12.15 Uhr von Zwiefalten kommend in Richtung Wimsen unterwegs und setzte auf einem geraden Teilstück der Landesstraße zum Überholen eines Autos mit Wohnwagen an. Offenbar ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, bog der 54 Jahre alte Fahrer des Wohnwagen-Gespanns auf Höhe Gossenzugen nach links in den Mühlweg ab. Der Biker, der sich bereits neben dem Suzuki befand, kollidierte daraufhin mit der linken Autoseite, stürzte auf die Fahrbahn und kam schließlich am linken Fahrbahnrand zum Liegen. Nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort wurde der 55-Jährige mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6500 Euro. Das Zweirad war zudem nicht mehr fahrtauglich und musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.