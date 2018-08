Bei perfektem Wetter Höhenmeter machen

„Beim Angebot vom Albverein, gibt’s da auch was Normales?“ Das Bonmot eines der jungen Neuen spielte auf die Fülle an Anstiegsmetern an. In der Tat, haben die „Alten“ die letzten Jahre immer mehr Meter gemacht, aus Angst, die Jungen könnten es zu anspruchslos finden? Das herauszufinden galt es bei der Hochgebirgstour des Schwäbischen Albverein, Ortsgruppe Hayingen in den Stubaier Alpen.

Der Hitze entflohen wurden die Hayinger im Sellraintal beim Anblick des Hohen Seeblaskogels (3235 Meter) von der nötigen Begeisterung erfasst. Steilste Moränenhügel, das Hochtal des kleinen Grüne-Tatzen-Ferners und Kraxelei wollten zum Gipfel hinter sich gebracht werden.

Indessen zog das Längentaljoch die Aufmerksamkeit auf sich. Der Weg für den Schlusstag über den nordseitigen Ferner war weder klar noch schien die Route überhaupt begangen zu sein. Rinaldo vom Westfalenhaus: „Ist oben sehr steil, von beiden Seiten. Aber der Gletscher ist flach, man muss halt auf die wenigen Längs- und Querspalten aufpassen. Geht’s auf den Felsen im Gletscher zu und dann links, aber nicht so weit an die Felswand, wegen Steinschlag. Das packt ihr schon. Mit 20 Meter Abstand gehen.“ Hat er so gesagt. Die Hayinger waren zu sechst. Sollten 16,6 Prozent Schwund drin sein? Aus dem Studium vor der Tour wollte man am Gletscher vorbeiwandern, aber so weit war er doch noch nicht abgeschmolzen.

Tags darauf stieg man zunächst zum Winnebachjoch. Den Breiten Grieskogel (3287 Meter) erreichte die Gruppe nach steiler Gletscherpassage und seinem Südostgrat. Ein langer Weg in einer Landschaft wie gemalt führte zur Winnebachseehütte. Bis zur Amberger Hütte (2135 Meter) durfte man sich zwischen die Tagestouristen im Sulztal (Gries) mischen. Ein wahrer Ruhetag vor dem bevorstehenden Schrankogel-Aufstieg auf 3496 Meter. Schneefrei, auch am Gipfel keine Schneewächte mehr, dafür schier endlose Blockkletterei zum Gipfel. An einem Traumtag gab es über 3000 Meter ein großes Rudel Steinböcke zu sehen. Auf Moränenrücken und an Kühen vorbei ging es wieder hinunter ins weite Sulztal.

Der Anstieg zum Längentaljoch am Schlusstag zog sich wahrhaft in die Länge, war aber noch einsamer und landschaftlich großartiger als das Bisherige: Kleine Seen, austrocknende blühende Auen, Schneefelder, steiles Geröll und als Finale eine Felsrampe ins Joch auf fast 3000 Metern. Jetzt kam der Gletscher. Stochernd voran, immer wieder glucksten und plätscherten die verdeckten Eisrinnen, aber eher keine Spalten. Wohlbehalten erreichten alle die feuchten Kiesflächen am Gletscherende. Ein Blick zurück in die weiße Gipfelrunde, dann hinab über die weite Moränenlandschaft. Nach Stopp im Westfalenhaus zogen einen dessen Kaiserschmarrn, Hirtennudeln und Würstchen vollends den Berg hinunter.