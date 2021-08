Bei der Sanierung der Schule ist das Land gefragt

Im Rahmen seiner Sommertour stattete CDU-Landtagsabgeordneter Manuel Hailfinger auch der Münstergemeinde einen Besuch ab. Der Abgeordnete will die Menschen und Regionen noch besser kennenlernen und wissen, wo und wie der Schuh drückt. Der CDU Gemeindeverband Zwiefalten organisierte deshalb für Manuel Hailfinger ein Programm. Gestartet wurde mit einer Besichtigung an der Münsterschule.

Hier wurde er durch Bürgermeisterin Alexandra Hepp und Schulleiter Manuel Kiner begrüßt. Die Münsterschule wird als Grundschule und als Realschule geführt. Das Grundschulgebäude stammt aus dem Jahr 1962 und erfuhr bereits mehrfach Sanierungen. Das Hauptaugenmerk wurde deshalb auf das Realschulgebäude von 1972 gelegt. Hepp und Kiner führten den Abgeordneten Hailfinger sowie Mitglieder des CDU-Vorstands und einige Gemeinderäte durch die Räume. Dazugestoßen war auch CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Donth.

Drastische Beispiele gezeigt

Mit recht drastischen Beispielen wurden den Abgeordneten die notwendigen Investitionen im Bereich von Bausubstanz, Einrichtungen und Installationen dargestellt. Wenn auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder kleine Sanierungsmaßnahmen sowie zwei größere Investitionen in Heizung, Brandschutz und Ganztagsbetreuung (Erdgeschosseinrichtung und Mensa) unternommen wurden; so ist nun doch ein nicht mehr aufschiebbarer Sanierungsbedarf mit 565 000 Euro erreicht. Wenn auch die Qualität der vermittelten Bildung von allen Seiten bestätigt; ja sogar gelobt wird, so ist trotzdem die Einrichtung als Ganzes mit Modernisierung in Angriff zu nehmen. Der auch davon abhängige Erhalt der Realschule ist für alle Beteiligten ohne Frage.

Bildung ist Landessache; somit war Manuel Hailfinger als Landtagsabgeordneter gefragt. Zwiefalten engagiert sich mit seinem Schulförderverein für die Bildungsstrukturen, für Zusatzangebote, die Ganztagsbetreuung und auch für Einrichtungen und Bildungsmaterial. Das Lehrerkollegium ist ebenfalls vielfach über das normale Maß engagiert. Die Gemeinde als Träger tut, was sie kann und stellt Mittel bereit. Aber für dieses nun anstehende Sanierungsprogramm braucht sie das Land; in Zahlen: einen Zuschuss von knapp 370 000 Euro für Böden, Fenster, Sonnenschutz, Beleuchtung und Elektroinstallation.

Zum Schluss noch was Kulturelles

Weiter ging’s zur derzeit wichtigsten Ausstellung in Zwiefalten. 500 Jahre Klösterliche Braukunst haben die Zwiefalter Klosterbräu und die Familie Baader im Peterstor eingerichtet und gestaltet. Die Entstehung des Bieres, das Klosterleben, die Brauereientwicklung und das Familienunternehmen Baader als zweitgrößter Arbeitgeber am Ort sind dargestellt.