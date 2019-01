Begegnungscafé im „Hirsch“ schließt

Das Begegnungscafé im ehemaligen Gasthof Hirsch in Zwiefalten wird zum Ende des Monats geschlossen. Gründe dafür sind unverhältnismäßige hohe Betriebskosten und Veränderungen in der Flüchtlingsbelegung. Damit werden auch die Kleiderkammer, das Möbellager und die Fahrradwerkstatt geschlossen. Für das Sozialbüro werden andere Räumlichkeiten in Anspruch genommen. Am Samstag wird ein Flohmarkt veranstaltet, bei dem Kleider, Geschirr und Möbel kostengünstig angeboten werden.

„Das Begegnungscafé in Zwiefalten hat gute Dienst für die Integration geleistet“, erklärt Bürgermeister Matthias Henne. Zeitweise waren Besucher aus der nahen und weiteren Region zu Gast in Zwiefalten. Wegen der weiteren Veränderungen werden in mehreren Bereichen Gespräche geführt.

Wegen Betriebsaufgabe wird am Samstag, 26. Januar, ein Räumungsverkauf veranstaltet. Von 10 bis 18 Uhr werden Möbel, Geschirr und anderes sehr günstig zum Kauf angeboten; von 10 bis 16 Uhr ist die Kleiderkammer geöffnet und bietet Angebote. Wegen des Ausverkauf wird auch ein großer Flohmarkt abgehalten. Im Begegnungscafé werden während der Öffnungszeiten Kaffee und Kuchen angeboten.