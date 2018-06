Bauwagen Hayingen holt sich erneut Pokal

Bereits zum dritten Mal im Folge hat das Team vom Bauwagen Hayingen den Pokal der Highlandgames in Baach errungen und sich damit gegen acht weitere Mannschaften durchgesetzt. Mit mehr als 2000 Besuchern wurden die dritten Highlandgames zu einem vollen Erfolg. Schon Stunden vor Beginn hielten sich Fans und Zuschauer auf dem Turnierplatz hinter der Radlerherberge auf.

Zahlreiche Marktstände und ein herrlicher Blick auf das Zwiefalter Münster boten eine angenehme Atmosphäre. Auf den Baacher Wiesen stand viel Platz zur Verfügung, so dass die Aktivitäten an mehreren Schauplätzen starten konnten.

Zwei Reiter mit Pferd und Fahnen umrundeten das Areal, bevor der Dudelsackverein zum Einmarsch der Teams aufspielte. Festveranstalter Valentin Ott freute sich über die starke Beteiligung. Schiedsrichter und Ansager Adrian Ott leitete die Spiele. Neun Mannschaften mit je fünf Teilnehmern stellten sich im Wettkampf und maßen in sechs Disziplinen ihre Kräfte und Geschicklichkeit.

Schon beim ersten Spiel, dem Baumstammslalom, ging ein Raunen durch die Zuschauermenge, denn die Mannschaften gingen in verschiedenen Varianten an die Aufgaben. Dabei mussten sie einen etwa vier Meter langen Holzstamm geschickt und flott durch die Slalomstangen transportieren, ohne eine Stange zu berühren. Fast mit jedem Durchgang wurden die Laufzeiten unterboten.

Auf Wunsch des anwesenden Fernsehteams wurde das spektakuläre Tauziehen bereits als zweite Disziplin aufgenommen. Hier legten sich die Teams mächtig ins Seil, die Muskeln schwollen an und die Abdrücke im Grasboden wurden immer tiefer. Und doch gab es manchmal Überraschungen durch kurzes, ruckartiges Ziehen, bei dem die gegnerische Mannschaft aus dem Gleichgewicht kam.

Starke Leistungen wurden im Bierkrugstemmen gezeigt. Bis auf das Eichmaß mit Wasser gefüllte Bierkrüge mussten so lange wie möglich hochgehalten werden, bis auch der letzte Mitspieler aufgeben musste. Auch beim traditionellen Baumstammweitwurf gab es spektakuläre Leistungen. Bei sonnigem Wetter geriet das Wassertragen im Hindernisparcours zwar zur manchmal nassen, aber durchaus erfrischenden Sache.

Drei Sauaugen werden verschluckt

Mit Skepsis gingen die Mannschaften und die Zuschauer an das Publikumsspiel Sauaugenspucken. Dabei mussten die Teilnehmer in Schnaps eingelegte Sauaugen so weit wie möglich spucken. Nach anfänglichem Zögern meldeten sich dann doch stolze 30 Zuschauer, die sich am Wettbewerb beteiligten. Das Ergebnis: Zwar wurden drei Sauaugen verschluckt, aber immerhin kam der Sieger des Wettbewerbs mit sagenhaften 7,62 Metern aus dem Kreis der Zuschauer.

Die zahlreichen Zuschauer genossen den sommerlichen Nachmittag auf den Baacher Wiesen. 40 Helfer waren beschäftigt, um die umfangreichen organisatorischen und technischen Anforderungen zu bewältigen. Die Spiele zogen sich lange hin, waren aber immer spannend und heiß umkämpft.

Bei der abschließenden Siegerehrung übernahm das Team Schwarzer Keiler den Pokal der schlechtesten Mannschaft. Überragender Sieger wurde das Team vom Bauwagen Hayingen, das nun auch nach dem dritten Sieg in Folge den Pokal behalten darf. Die gleichzeitig ausgesetzten 50 Liter Bier wird der Mannschaft sicher Freude bereiten. Eine Flasche Whiskey erhielt die Mannschaft Renegades als zweiter Sieger. Stark verbessert zeigte sich die Baacher Mannschaft Saustallsaufer Baach. Als bisheriger Träger der roten Laterne erreichten die fünf Kämpfer diesmal immerhin den fünften Rang.

Mit stimmungsvoller Musik des Dudelsackvereins klangen die dritten Highlandgames in Baach lustig und feuchtfröhlich aus. Freuen kann sich Valentin Ott, denn er bekam spontan viele Zusagen der Mannschaften auch für die nächsten Highlandgames im Jahr 2019. Fortsetzung folgt also.