Baugebiet ist fertig erschlossen

Fast neun Monate nach der Auftragsvergabe durch den Gemeinderat Zwiefalten wurde nun die Erschließung des Baugebiets Brunnensteige VI Teil 2 oberhalb der Christanstraße abgeschlossen. Damit stehen acht Bauplätze zur Verfügung, von denen bereits sechs verbindlich zugesagt sind. Für die Erschließungskosten sind 90 000 Euro an Kosten angefallen.

Teilweise schwieriger Untergrund mit viel Meiselarbeiten im felsigen Untergrund führten zu Erschwernissen in den Baumaßnahmen. Jetzt ist jeder Bauplatz mit einem Hausanschluss versehen, der die Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Leerrohre für schnelles Internet, Gas und Strom enthält. Nach Abschluss der Vermessungsarbeiten kann der Verkauf abgewickelt und die notariellen Verträge erledigt werden. Für die jetzt voll erschlossenen Bauplätze mit einer durchschnittlichen Flächengröße von etwa 700 Quadratmetern wird ein Preis von 95 Euro je Quadratmetern fällig. Zusätzliche Kosten fallen als Pauschale für einen Hausanschluss 6000 Euro und die individuellen Vermessungskosten an.

Für die Abwasserbeseitigung musste oberhalb den Parkplätzen beim Schwimmbad ein Retensionsbecken angelegt werden. Das anfallende Oberflächenwasser wird hier gesammelt und über einen großen Schacht mit Schieber in gemäßigten Mengen über die Brunnensteige in Richtung Kläranlage geleitet.

Bei anhaltender Nachfrage an Baugrundstücken ist zeitnah mit einem weiteren Bauabschnitt zu rechnen. Dieser ist bereits vorgeplant und wird weitere 26 Bauplätze enthalten. Dafür werden dann aber umfangreiche Bauarbeiten notwendig, denn für diese Fläche muss die ins Tal entwässernde Abwasserleitung erst ertüchtigt werden. Damit werden sich dann abschließend auch die Zufahrten verändern. Die Straße zum Bühlhof wird dann nicht mehr über die Christianstraße geführt, sondern am Retensionsbecken vorbei auf die Höhe, um dann in die alte Straße einzumünden.