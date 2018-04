Bauarbeiten am Dobel-Spatz gehen weiter

Nach Nässe, Frost und widrigen Witterungsbedingungen sind die Temperaturen inzwischen angestiegen. Und so können die Arbeiten am Dobel-Spatz in Zwiefalten weitergehen. Die Betonierarbeiten für Geräte sind fortgeschritten und zeigen immer mehr das Aussehen der Freizeiteinrichtung.

In der vergangenen Zeit waren an verschiedenen Stellen deutliche Baufortschritte zu verzeichnen: In der Grillhütte sind die Sitzeinrichtungen eingebaut worden. Die Fitnessgeräte sind inzwischen teilweise montiert, beim Klettergerüst sind die ragen die senkrechten Hölzer in die Höhe und auch die Spatzennestschaukel ist in der Form erkennbar.

Die Jugendhütte ist außen jetzt fest verschalt und innen komplett isoliert. Türen und Fenster müssen noch eingebaut werden, die Installationen sind aber bereits eingebaut. Die Arbeitsaufträge sind verteilt, so dass die unterschiedlichen Gruppen gezielt ihre Maßnahmen fortsetzen können.

Eine Arbeitsgruppe hat den Ablauf der Eröffnungsfeier ausgearbeitet und in ein Programm gebracht. Am Samstag, 5. Mai, wird ab 16 Uhr die Freizeitanlage Dobel-Spatz feierlich eingeweiht.