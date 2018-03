Die Krabbelgruppen Zwiefalten veranstaltet am Sonntag, 18. März, von 10 bis 11.30 Uhr, in der Rentalhalle in Zwiefalten einen Basar rund ums Kind. Für Schwangere mit Mutterpass ist ab 9.30 Uhr Einlass. Auf dem Basar bieten Verkäufer gut erhaltene Bekleidung, Spielsachen und Babyausstattung an. Wer noch Artikel verkaufen möchte, kann sich unter Telefon 07373/9211808 bei Heike Sturz einen Tisch, gegen eine Gebühr von 8 Euro pro Tisch und 4 Euro jeden weiteren Tisch, reservieren. Die Veranstaltung ist bewirtet.