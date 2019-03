Bannmühlen brachten gute Einkünfte

Mühlensysteme sind seit rund 2500 Jahren bekannt. Die Benediktiner waren eindeutige Wissensvermittler in dieser Technik. 1089 – im Jahr der Gründung des Klosters Zwiefalten – wurden dem Kloster sechs Höfe und zwei Mühlen als Geschenk übergeben. Wenig später gehörte der ganze Ort zum Kloster. Von dahin bis um 1900 wurden im Bereich zwischen Ehrenfels und Zwiefaltendorf insgesamt bis zu 20 Getreidemühlen, zwei Pumpwerke, zwei Ölmühlen und eine Öl-, Gips- und Lohmühle, ein Maschinenantrieb, drei Stromerzeuger, eine Papiermühle, eine Furniersäge, ein Hammerwerk, drei Sägmühlen, ein Waschrad und eine Schrotmühle betrieben. Ab 1900 ersetzten weitere Turbinen die zunehmend unrentablen Mühlräder, soweit diese nicht ganz stillgelegt wurden.

In einem Seminar bekamen sechs Teilnehmer als künftige „Mühlenführer“ Informationen über die geschichtliche Entwicklung und die wirtschaftliche Bedeutung der Mühlen und Wassertriebwerke. Nach den Erfahrungen des Zwiefalter Geschichtsvereins und Daniel Tress vom Gasthof in Wimsen gibt es eine ganze Reihe von Nachfragen zu der Thematik. Professor i.R. Dr. Rainer Loose übernahm die Einweisung als Kenner der Materie.

Verstöße wurden bestraft

Das Mühlenbannrecht sicherte dem Grundherrn das Monopol zum Betreiben von Mühlen und verpflichtete die Untertanen, ihr Getreide ausschließlich dort mahlen zu lassen. Verstöße gegen den Mühlenbann wurden bestraft. Die fehlende Konkurrenz verhalf den Bannmüllern zu gleichbleibenden Einkünften. Den Müllern stand als Mahllohn auch ein bestimmter Anteil des abgelieferten Korns zu. Diese Regelung enthielt viel Konfliktstoff. Die gegen Eid abzugebenden Verpflichtungen der Zwiefalter Mühlenordnung enthielten eine Vielfalt von Geldstrafen, brachten aber wenig Beruhigungen.

Qualität und Reinheit des Getreides und des Mehls waren nicht immer befriedigend. Das Mehl war nur begrenzt haltbar. Die Müller hatten auch Aufwendungen für zwei bis drei Müllerknechte, einen Stallknecht, Viehstall mit kleiner Landwirtschaft, sowie Esel oder Muli und einen Warteraum zu bezahlen. Spezielle teure Mühlsteine mussten vorgehalten werden, damit ein geordneter Betrieb möglich war. Für das Kloster war der Handel mit Getreide sehr attraktiv. Über Botendienste wurden die aktuellen Preise regelmäßig in Erfahrung gebracht. Die Getreidelager wurden gut überwacht.

Im Obergeschoss der Bannmühle Wimsen, heute Kulturdenkmal, sind Modelle einer Getreidemühle, Sägemühle und Hammerschmiede aufgebaut und mit Beschreibungen versehen. Professor Loose erklärte hierzu viele Details und Besonderheiten. Dabei ging er auch auf neue Entwicklungen ein, denn nach der Aufhebung des Mühlenbanns 1848 wurden ab etwa 1850 wirtschaftlicher Mühlen gebaut.

Hierzu wurde am Beispiel der ehemaligen Getreidemühle (äußere Mühle in Zwiefalten) die dortigen Anlage besichtigt. Diese wurde einer amerikanisch-englischen Kunstmühle nachgebaut und brachte viele Vorteile. Gebaut in einer Holz-/Metallkonstruktion wurde immer noch ein Antrieb über ein Wasserrad verwendet. Auf den fünf Stockwerken wurden aber bereits ein Elevator, Windfege und viel bessere Mühlsteine benutzt. Das Ergebnis war eine deutlich bessere Qualität in bis zu sechs Stufen. Diese Mühle war bis 2010 in Betrieb, war aber schon 1950 umgebaut worden. Heute wird damit über eine Turbine elektrischer Strom produziert. Über das weitere Vorgehen mit der Mühle wurden viele Gedanken ausgetauscht.

Wieder zurück in Wimsen wurden Vorarbeiten für verschiedene Varianten von Mühlenwanderungen diskutiert. Nach einem zweiten Teil der Einweisung der Mühlenführer wird es möglich sein in zwei bis drei Monaten Mühlenführungen anzubieten. Details hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben.