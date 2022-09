Die Badesaison im Höhenfreibad Zwiefalten geht am Samstag, 10. September, zu Ende. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit. „Wir durften in diesem Jahr einen meist warmen und sonnigen Sommer 2022 ohne Restriktionen in unserem schönen Zwiefalter Höhenfreibad erleben“, heißt es in der Mitteilung. Doch nun schließe das Bad seine Pforten.