Bachkraut ist frühzeitig „abgereift“

Der zweite Teil der diesjährigen Gewässerschau an der Zwiefalter Aach wurde vom Ortskern bis zur Kläranlage Zwiefalten ausgeführt. Besonders der innerörtliche Teil lockte viele Grundstückseigentümer und Anlieger an. Zeitweise waren bis zu 18 Teilnehmer in der Gruppe und informierten sich über die aktuelle Situation und die Beanstandungen.

Bürgermeister Matthias Henne und Hans-Jörg Brändle vom Umweltschutzamt des Landratsamts Reutlingen leiteten die Exkursion. Auffällig war der geringe Wasserstand im Fluss und in benachbarten Kanälen. Nach allgemeiner Ansicht war dies auf die lange anhaltende Trockenheit und den Mangel an Niederschlägen zurückzuführen. Umso erfreulicher wurde die Tatsache des „normalen“ Grundwasserstandes angesprochen und mit der „Trägheit des Grundwassers“ begründet.

Der aufmerksame Beobachter Ernst Burgmaier konnte auch feststellen, dass das Bachkraut in diesem Jahr wegen der Hitze und Trockenheit schon sehr frühzeitig „abgereift und losgelöst“ war. Damit ist die Situation nicht wie in den Vorjahren eskaliert und es musste überhaupt kein Bachkraut gemäht und entsorgt werden.

Unterhalb der Wasserkraftanlage wurde dann doch eine Stelle gefunden, wo die Verunkrautung verstärkt auftrat, so dass die Steuerung der Wasseranlage nicht mehr richtig funktioniert. Hier wurde dringend eine Reduktion des Bachkrautes und eine Entsorgung empfohlen.

Entlang vom Entlastungskanal beim alten Bierkeller wurde bemängelt, dass ein langer Holzstapel zu nah am Uferrand stand und somit eine Gefährdung für den Wasserlauf darstellt. Die Gemeinde wurde angewiesen, die Entfernung der Holzstapel zu veranlassen. Oft sei festzustellen, dass nach Jahren ohne Hochwasser die Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften nur noch zögernd eingehalten werden. Aus Erfahrungen wurde berichtet, dass eine Veränderung der Wassersituation sehr kurzfristig unangenehme und manchmal erschreckende Folgen haben kann.

Auf dem weiteren Weg wurden noch innerhalb Orts verschiedene Holzablagerungen und Heckenschnitthaufen in der Nähe des Ufers kritisiert. Auch wurde bei der Getreidemühle Holzreste mit Nägeln von einer abgerissenen Brücke bemängelt und zur Entsorgung notiert. Die dortige Wehranlage war durch Verunkrautung und Anlandung von Erdmaterial nicht mehr funktionsfähig. Diese Situation muss kurzfristig im gewünschten Sinn verändert werden. Schließlich wurde auch festgehalten, dass ein Auslaufrohr für Oberflächenwasser am Ortsende besser abgedeckt werden muss, damit die Rohre sicher eingebettet bleiben.

Im außerörtlichen Bereich wurden entlang der Zwiefalter Aach in Richtung Baach keine größeren Beanstandungen festgestellt. Einige starke Pappeln müssen beobachtete und auf Standfestigkeit kontrolliert werden. Durch mächtige Aus- und Einstiege der Biber waren hier Zweifel aufgekommen, welche durch deutliche Fraßspuren an der Rinde im Bach und auf der Außenseite noch gesteigert wurden.

Im Teilbereich zwischen der Radlerherberge und der Kläranlage verläuft die Zwiefalter Aach sehr strukturarm und in fast gerader Linie. Wünschenswert wäre hier eine Duldung des „Mäandrierens“ des Wasserlaufes. Auch in den wenigen Kurven sollten die Abtragungen im Bachverlauf nicht mit großem Aufwand rückgängig gemacht, sondern der natürliche und ohne menschliches Zutun entstandene Verlauf toleriert werden.

Auf die Hinweise zur fachgerechten Behandlung von Gewässerrandstreifen wurde immer wieder hingewiesen und auch über die Neuerungen ab 2019 informiert. Eine Ackerbewirtschaftung innerhalb der Gewässerrandstreifen ist nicht zulässig. Pächter und Verpächter müssen sich über die veränderten Bedingungen selbst einigen.

Die festgestellten Mängel werden den Grundstücksbesitzern mitgeteilt und müssen in angemessener Frist beseitigt werden.