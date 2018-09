Autonom durch den Messedschungel

Fünf Tage präsentierte die Pfronstetter Paravan GmbH auf dem ITS World Congress in Kopenhagen das Drive-by-wire-System Space Drive II. Das dreifach redundante System zur Steuerung von Gas, Bremse und Lenkung, das nach den höchsten Qualitäts- und Fertigungsrichtlinien zertifiziert ist und über eine TÜV- und Straßenzulassung verfügt, war vor allem bei Entwicklern im Bereich des autonomen Fahrens sehr gefragt. Das teilt das Unternehmen mit.

„Das Interesse an Space Drive nimmt merklich zu“, sagt Paravan-Manager Andreas Frisch und zieht eine positive Bilanz. „Alternative Steuerungs- und Cockpitkonzepte - auf Basis von Space Drive II - stehen bei den Entwicklern im Mittelpunkt, wenn es um innovative Fahrzeuge und im speziellen um zukunftsfähige Innenraumkonzepte geht.“

„Ein weiterer wichtiger Punkt war das Thema Sicherheit der eingesetzten Systeme auf allen Ebenen“, ergänzt Rolf Gramenske, Paravan-Projektleiter Drive-by-wire-Technologie der Sparte Industry. „Das Interesse am Sicherheitskonzept des dreifach redundanten Space- Drive- Systems rückte, im Vergleich zu den Vorjahren, bei den Gesprächen deutlich in den Vordergrund. Das Thema wird zunehmend erst genommen und findet Eingang in die Fahrzeugkonzeptionen. Das ist ein sehr positiver Trend.“

Der Entwicklungstrend gehe klar zum straßenzugelassenen Fahrzeug, berichtet Wolfgang Bern, bei der Paravan GmbH zuständig für die Entwicklung autonomer Mobilitätskonzepte: „Viele haben mittlerweile die Vorteile und Chancen der Technologie erkannt.“

Ohne Lenksäule

Als kooperierender Aussteller präsentierte die Hanseatische Fahrzeugmanufaktur GmbH (HFM) virtuelle Innenraumkonzeptionen. Mit einer Virtual-Reality-Brille konnten die Besucher fiktionale Fahrzeugkonzepte erleben. „Sie konnten quasi in das Fahrzeug hineingehen und sich so direkt ein Bild von dem Gestaltungspotenzial machen“, sagt Bern, der auch Geschäftsführer der HFM ist. „Auch die technischen Hintergründe, das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz, Sensorik und dem Drive-by-wire-System, das völlig ohne Lenksäule auskommt, wurde so viel greifbarer.“

Eine Fahrt mit dem „Urban-Jungle“ war bei den Messebesuchern sehr gefragt. Paravan zeigte gemeinsam mit Bestmile, Ibeo und HFM ein praxisorientiertes Anwendungsbeispiel. „Der Urban Jungle bewegte sich autonom durch den Messe-Dschungel. Hindernisse, wie beispielsweise dem ebenfalls autonom fahrenden Gorilla, konnte er mittels dynamischer Routenführung sicher ausweichen“, berichtet Bern. „Das war das einzige Messefahrzeug, das dazu in der Lage war. Die Kooperation mit IBEO und Bestmile hat sich bewährt und birgt viele gute Synergieeffekte.“