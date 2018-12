Autofahrer prallt gegen einen Baum

Am Samstagnachmittag ist in der Ehestetter Straße ein Mann gegen einen Baum geprallt und dabei leicht verletzt worden. Der 87-jährige Fahrer eines Peugeot Kleintransporters war kurz vor 16 Uhr in Richtung Ehestetten unterwegs, als er auf Höhe der Straße „Auf der Bleiche“ aus bislang unbekannter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Nachdem das Fahrzeug zuerst ein Verkehrsschild touchiert hatte, prallte es anschließend gegen einen Baum, wo es dann auch zum Stillstand kam. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Peugeot entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.