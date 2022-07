Auto stößt mit Milchlaster zusammen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der K 6745 bei Zwiefalten verletzt worden. Ein 56-Jähriger war gegen 10.20 Uhr mit seinem Ford Kuga auf der Kreisstraße in Richtung Zwiefalten unterwegs. Weil er offenbar zu schnell war, stieß er am Beginn einer leichten Rechtskurve im Gefälle mit seinem Auto gegen den entgegenkommenden Milchlaster eines 52-Jährigen. Der Ford schleuderte daraufhin nach links und prallte gegen eine Felswand, von der er nach rechts abgewiesen wurde und schließlich im Straßengraben zum Stehen kam. Mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen wurde der 56-Jährige im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 52 Jahre alte Lasterfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ebenfalls in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro. Der Ford wurde abgeschleppt, die Milch des Lasters umgepumpt und dessen kaputte Reifen vor Ort gewechselt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die K6745 bis etwa 15 Uhr voll gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt.