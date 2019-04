Spektakulärer Unfall in Gossenzugen : Ein 76-Jähriger ist mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto hat sich mehrfach überschlagen, ehe es auf einer Terrasse liegen blieb. Der Fahrer wurde trotz der Überschläge nur leicht verletzt, die Beifahrerin erlitt allerdings schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr, wie die Polizei berichtete. Der Mann war mit seinem Auto auf der Straße „Kirchlesberg“ unterwegs. Auf der abschüssigen Straße kam er aufgrund eines Bedienfehlers nach links von der Fahrbahn ab. Der Geländewagen durchbrach einen Gartenzaun, fuhr durch einen Garten, touchierte ein Balkongeländer und landete auf einer Terrasse eines Einfamilienhauses, wo das demolierte Auto aliegen blieb.

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Die 77-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Crash allerdings schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Suzuki und dem angrenzenden Wohnhaus entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro, so die Schätzung der Polizei.

Da anfänglich nicht sicher war, ob das Fahrzeug in Brand geraten war, waren die Feuerwehren von Hayingen und Zwiefalten mit insgesamt vier Fahrzeugen vor Ort. Doch schnell konnte Entwarnung gegeben werden.