Auto prallt gegen Baum

Ein 33-ähriger Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen bei Zwiefalten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen 5.50 Uhr fuhr der Mann mit seinem Citroen

C2 auf der K 6745 von Riedlingen-Pflummern kommend in Richtung Mörsingen und geriet auf einem abschüssigen Straßenabschnitt infolge Unachtsamkeit nach rechts auf den Grünstreifen. Dort prallte das Auto mit der linken Seite gegen einen Baum und musste in der Folge von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Am Citroen entstand Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.