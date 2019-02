Auto landet in Großer Lauter – zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K 6769 ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Fluss Große Lauter auf dem Dach liegen geblieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 74 Jahre alte Mercedes-Fahrerin kurz vor 14.30 Uhr die Kreisstraße von Indelhausen herkommend in Richtung Weiler. In einer scharfen Linkskurve verlor die Seniorin auch noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

In der Folge überschlug sich der Mercedes und kam schlussendlich in der Großen Lauter auf dem Dach zum Liegen. Ein 27-jähriger Ersthelfer wurde auf die äußerst gefährliche Situation aufmerksam und befreite die Fahrerin, die sich ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Kopf unter Wasser befand, aus dem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte die Seniorin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Auch ihr 77 Jahre alter Beifahrer wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten musste durch die Feuerwehren aus Münsingen und Hayingen eine Ölsperre errichtet werden. Der nicht mehr fahrtaugliche Mercedes, an dem Totalschaden in noch unbekannter Höhe entstanden war, wurde von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die K 6769 war aufgrund der Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme bis zirka 16.15 Uhr voll gesperrt.