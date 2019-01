Ausverkauf im Begegnungscafé „Hirsch“

Schon eine Viertelstunde vor dem vorgesehenen Beginn des Ausverkaufs im ehemaligen „Gasthof Hirsch“ in Zwiefalten sind die Besucher am Samstag in Scharen geströmt, um noch das eine und andere Schnäppchen zu ergattern. Weil das Haus zum Ende des Monats geschlossen wird, war ein Räumungsverkauf wegen Betriebsaufgabe ausgeschrieben worden.

Über Jahre hinweg war das Betreuungscafé ein beliebter Treffpunkt für Flüchtlinge verschiedener Nationalitäten sowie Helferinnen und Helfern. Durch die Konzentration von Kleiderkammer, Möbellager, Sozialarbeiterbüro und Begegnungsstätte waren auf kurzem Wege viele Angelegenheiten günstig zu erledigen.

Gerald Radzimski fungierte dabei als Seele des Hauses. Immer wenn es die Zeit des Angestellten der Gemeinde Zwiefalten erlaubte, übernahm er ehrenamtliche Dienste. Seine Einsatzbereiche waren vielfältig: Aus Wohnungsauflösungen schaffte er allerlei Möbel heran, war aktiver Betreuer für Flüchtlinge, erteilte Nachhilfe allerlei Art, war als Bewerbungshelfer tätig, bereitete Vorstellungsgespräche vor und begleitete Flüchtlinge auch zu Anhörungen. Zu den Öffnungszeiten hat er regelmäßig Kuchen gebacken und er hat für die Gäste gekocht.

Flüchtlinge helfen mit

Beim Ausverkauf hatte er zahlreiche Helferinnen und Helfer aus dem Kreis der Flüchtlinge organisiert. Mitglieder der Familien Jardo und Murad aus dem Nordirak und die beiden Somalier Sharmaarke und Abukar waren fleißig mit dabei. Die Mädchen bereiteten das Essen vor und spülten dann laufend das Geschirr ab.

Die Kleiderkammer wurde unter schwierigen Umständen noch in einem Nebenraum des Rathauses Zwiefalten gegründet. Die ersten Flüchtlinge kamen barfuß und hatten fast nichts zum Anziehen. Mitglieder des Frauenbundes und weitere Helferinnen stellten sich den vielfältigen Herausforderungen. Aus dem anfänglichen Schachtelregal wurden rasch ordentliche Kleiderständer und Lagerregale.

Die ersten Flüchtlinge waren schlanke, junge Menschen, bei denen Kleidergrößen S, M und L gefragt waren. Die erste Zeit war sehr aufregend, die ankommenden Flüchtlinge wechselten sehr scheue Blicke, waren wenig gesprächsbereit und zierten sich bei der Anprobe. Erst als eine ehemalige Schneiderin mit der Nähmaschine einen kostenlosen Änderungsservice vollbrachte, wurden die Kunden zaghaft zutraulicher und zeigten sich dankbar.

Wegen den günstigen Öffnungszeiten und den sehr günstigen Preisen kamen immer mehr Kunden hinzu. In der jüngsten Zeit waren dies auch viele Patienten des Zentrums für Psychiatrien, die sich hier einkleideten. Ein besonderes Ereignis geschah, als ein Baby zu früh auf die Welt kam. Weil niemand vorher davon gewusst hatte, war keine Babykleidung vorrätig. Clevere Zwiefalter Frauen holten aus den privaten Vorräten einzelne Babysachen und organisierten zusätzliche Öffnungszeiten außerhalb der Arbeitszeit, damit das Baby bestens versorgt werden konnte. Die Hilfsbereitschaft war durchgehend groß.

Dankbar für jede Hilfe

Im Rückblick berichteten die Helferinnen, dass die Aufgabe immer Spaß gemacht habe und allzeit gerne erledigt worden sei. Die Flüchtlinge waren dankbar für jede Hilfe; zum Glück kam es nie zu Übergriffen oder schwierigen Situationen.

Am Montag und Mittwoch besteht zu den üblichen Öffnungszeiten nochmals letzte Gelegenheit zum Erwerb von Kleidungsstücken. Anschließend wird auch das Sozialarbeiterbüro in neue Räume umziehen und das Begegnungscafé geschlossen. Die Adressen für verschiedene Stationen werden vom Landratsamt und der Gemeinde bekanntgegeben. Die Gemeinde Zwiefalten kann dann in nächster Zeit neue Ziele für den ehemaligen Gasthof entwickeln und Fördermittel eruieren.