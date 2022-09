Australische Band gibt Konzert in der Wimsener Mühle

Ein Konzert mit der Band The Black Sorrows gibt es am Freitag, 16. September, in der Wimsener Mühle. Beginn ist um 20 Uhr. The Black Sorrows kommen aus Australien. Der Bandleader, die australische Musikkoryphäe Joe Camilleri wurde 2019 als „Living Legend“ vom Rolling Stone Magazin ausgezeichnet. Das Talent von Camilleri als Songwriter wird auch von Größen der Musikbranche geschätzt und anerkannt. Die zahlreichen, mit Preisen ausgezeichneten Hits wie „Hold on to Me“, „Harley & Rose“ und „The Chosen Ones“ wurden selbst von Künstler wie Elvis Costello und John Denver gecovert. The Black Sorrows haben den australischen Musikpreis Aria in der Kategorie „Beste Band“ gewonnen und verkauften schon mehr als zwei Millionen Alben. Die Musiker sind bekannt für ihre energiegeladenen, mitreißenden Live-Shows, ihre Musikalität und ihre ansteckenden rohen, wurzeligen Rhythmen. Die Black Sorrows sind Meister des Elektrisierens – von Gospel bis Sweet Soul, von rohem Blues bis Country mit einem Hauch von Jazz und wilden Rock ’n’ Roll-Joyrides. Joe Camilleri (Gesang/Gitarre/Saxofon/Mundharmonika), Claude Carranza (Gitarre/Gesang), Mark Gray (Bass/Gesang), James Black (Keyboards/Gesang) und Tony Floyd (Schlagzeug) gastieren bei ihrer Europatournee 2022 am Freitag in der Wimsener Mühle, nachdem in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona keine Ausreise aus Australien möglich war.