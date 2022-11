Ausstellung zeigt: Heimat ist, wo das Herz ist

Die Ausstellung „home is where the heart is“ von Elvira Gresham wird am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr im Rathaus Zwiefalten eröffnet. Die einführenden Worte spricht Johannes Striegel aus Zwiefalten, heißt es in einer Ankündigung.

Zu sehen gibt es farbstarke Bilder der Zwiefalter Künstlerin, die ein breiten Querschnitt ihres künstlerischen Schaffens zeigen, mit Motiven ihrer Heimat und Umgebung, sowie in Australien entstandene Werke, wo sie lange gelebt hat. Aus organisatorischen Gründen wird für die Ausstellungseröffnung um Anmeldung unter Telefon 07373/2050 oder E-Mail info@zwiefalten.de gebeten. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses bis zum Frühjahr 2023 besichtigt werden.