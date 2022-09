Ausbildungsstart an der Pflegeschule Zwiefalten

Am 1. September ist in der Berufsfachschule für Pflege der Zentren für Psychiatrie (ZFP) ZFP Südwürttemberg am Standort Zwiefalten der neue Jahrgang der Auszubildenden im Bereich der generalistischen Pflege gestartet. 19 Frauen und Männer zwischen 16 und 43 Jahren wurden durch die Schulleiterin Andrea Fessler im Prälatursaal der Pflegeschule des ehemaligen Zwiefalter Klostergebäudes begrüßt, teilt die ZFP mit. „Wir sind stolz, Sie als dritten Jahrgang der generalistischen Pflegeausbildung hier im Haus begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr darauf, Sie die kommenden drei Jahre auf Ihrem Weg zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann begleiten, fordern und fördern zu dürfen“, erklärte Fessler.

Zum 1. Januar 2020 wurde die Ausbildung in den Pflegeberufen neu geregelt. Die Pflegeausbildung ist seitdem generalistisch ausgerichtet. Das heißt, die bisherigen Berufsbilder Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger wurden durch das neue, universell ausgerichtete Berufsbild des Pflegefachmanns beziehungsweise der Pflegefachfrau abgelöst. In diesem neuen Berufsbild fließen fachliche Schwerpunkte aus allen drei Pflegefachbereichen ein. „Sie werden als Absolventen und Absolventinnen nach ihrer Ausbildung sehr flexibel aufgestellt sein und sich ihre Einsatzstelle als Fachkraft aussuchen können“, berichtet Fessler.

Mittags haben die Praxiskoordinatorinnen des Jahrgangs die Moderation übernommen. „Wir freuen uns sehr, Ihnen ein so differenziertes und leistungsfähiges Ausbildungssystem anbieten zu können“, startete Praxiskoordinatorin Christine Vesa. Die Schule biete ein außerordentlich gutes Curriculum der theoretischen Ausbildung. Zudem sei durch extra freigestellte Praxisanleitungskräfte eine engmaschige persönliche Betreuung der angehenden Fachkräfte gegeben. „Durch das neue Ausbildungssystem sind Theorie und Praxis zudem noch besser miteinander verzahnt. Auch in dieser Hinsicht liegen also optimale Voraussetzungen für Ihre Lernerfolge vor“, erklärte Maike Scheffold.

Die offene und unterstützende Kommunikation der Praxiskoordinatorinnen komme auch bei den Auszubildenden an. „Die Einführungsveranstaltung hat uns die erste Anspannung genommen. Die Schule pflegt eine sehr angenehme Willkommenskultur. Wir fühlen uns hier gut aufgenommen und freuen uns auf die kommende Zeit, vor allem auf die Arbeit mit den Patienten“, erklärten die beiden Auszubildenden Arienne Biehmelt (19 Jahre) und Benedict Breuninger (21 Jahre).

„Es ist uns ein elementares Anliegen, Sie optimal auf Ihrem Weg zum Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann zu unterstützen. Sie sind unsere Kollegen von morgen und unsere Zukunft. Sie sind uns sehr wichtig“, versicherte Praxiskoordinatorin Katharina Härle.