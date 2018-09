Auftakt zu vier Tagen Feststimmung in Zwiefalten

Drei Schläge hat Zwiefaltens Bürgermeister Matthias Henne gebraucht, um das Historische Bierfest der Zwiefalter Klosterbräu offiziell zu eröffnen. Der Fassanstich mit dem traditionellen Einzug der Vereine und Handwerkszünfte bildete den Auftakt zu vier Tagen Feier in Zwiefalten. Beim anschließenden Partyabend mit der Band „Hautnah“ mischte sich Brauereichef Peter Baader am Freitag unter die zahlreichen Gäste und genoss die gute Stimmung.

„Zwiefalten und die Braukunst vier Tage lang hochleben lassen“ – worum es Baader beim Historischen Bierfest geht, machte er bei seiner Begrüßung im Festzelt deutlich. Dass auch die Tradition eine große Rolle spielt, zeigt nicht nur die Historie der Brauerei seit 1521, sondern auch der alljährliche Einzug der Vereine und Handwerkszünfte, der den ersten der zahlreichen Programmpunkte darstellte. Über 20 Abordnungen verschiedener Gruppen und Vereine marschierten zu den Klängen von „Ein Zwiefalter Traum“, der Brauereihymne, ein und wurden von Baader mit passenden Kommentaren begrüßt.

Bevor er mit dem Hammer an das Bierfass trat, richtete auch Bürgermeister Henne einige Worte an die Zuschauer im festlich geschmückten Festzelt: „Es ist schon ein besonderes Fest“, meinte er. Das Historische Bierfest sei auch überregional wichtig für Zwiefalten und seinen Ruf. Auch das ehrenamtliche Engagement würdigte er. Ein persönliches Ziel für den Fassanstich habe er natürlich, dies verrate er jedoch nicht.

Unter Beisein des letztjährigen Bierkönigs wurde dann im ganzen Zelt der Countdown gezählt, bevor die ersten Tropfen des „Kulturguts Bier“ nach drei Schlägen aus dem Fass drangen. Zeit für „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, das sofort von der Sigmaringendorfer Partyband „Hautnah“ angestimmt wurde. Bis in die Nacht hinein unterhielt die sechsköpfige Band die Gäste in Zwiefalten, ausgelassen wurde in Dirndl und Lederhosen gefeiert.