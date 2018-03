Aufschwung mit Essen wie zu Omas Zeiten

In diesen Tag ist das „Landesschau-Mobil“-Team in Zwiefalten unterwegs mit Dreharbeiten in Zwiefalten und seinen Teilorten. SWR-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein besucht mit Kameramann Steffen Bohnert und Tontechniker Niklas Otto verschiedene Stationen, um besondere Projekte vorzustellen.

Am Freitag marschierte das Aufnahmeteam gegen 11 Uhr flott im Gasthaus zum „Grünen Baum“ in Gauingen ein. Martin Müller, der Sohn des Wirtsehepaares Hans-Peter und Hildegard Müller hatte Informationen über die umfangreichen Bemühungen zum Erhalt des Gasthofs weitergegeben und Sonja Faber-Schrecklein fragte nun nach.

„Was machet ihr am Freitag Morgen im Gasthaus?“ fragte die Reporterin und interviewte die zwei Frauen und fünf Männer am Stammtisch. Zielgerichtet befragte sie als erstes die Frauen und traf dabei auf Erika Schneider, die zusammen mit ihrem Mann Dirk Schneider seit einem Jahr Inhaber des Areals um den Gasthofs ist. Für diese beiden ging ein Traum in Erfüllung: Nach Sanierungsarbeiten in Küche und Gastraum, dem Neubau der Terrasse wird auf Dauer die Scheune als großzügige Wohnung umgebaut. Im Garten werden vorhandene Räumlichkeiten zu einem Unimogmuseum umgebaut, ein Pferdestall mit Auslauf und Weiden angelegt.

Im Gasthaus berichteten die Gäste über die Wichtigkeit einer Einkehrmöglichkeit und Zusammenkunft. Der 83-jährige Josef Schmid – seit über 60 Jahren Gast in Gauingen – erzählte davon, wie früher im „Grünen Baum“ sogar Tischtennisturniere ausgetragen wurden. Für alle Gäste war ein Treffpunkt im Dorf sehr wichtig für die Kommunikation.

Seit vor ein paar Jahren das Wirtsehepaar „Essen wie zu Omas Zeiten“ anbietet ist am Samstag der Mittagstisch mit „Kartoffelschnitz und Spatzen“ zu einem viel nachgefragten Essen geworden. Auch „Albleisa mit Spätzla und Saitenwürsten“ ist für die Besucher ein Leckerbissen. Und die jugendlichen Besucher freut, dass sie zwischen ein, zwei oder drei Schnitzeln auswählen können.

Natürlich gehörte zum Besuch von Sonja Faber-Schrecklein auch ein Blick in die Kochtöpfe. Köstliche Düfte herrschten in der warmen Küche. Und es blieb nicht nur beim Anblick: Mit Freuden kostete die Reporterin mit ihren Mitarbeitern vor dem nächsten Drehort die vorbereiteten Speisen und genoss mit ihren Mitarbeitern anschließend die hausgemachte Kost.