Alb-Guide Maria Tittor aus Zwiefalten lädt zu einer Höhlenerkundung am Sonntag, 27. Mai, ein. Die zweistündige Tour beginnt um 15 Uhr und ist als Naturerlebnis für Erwachsene und Kinder gedacht. Die Teilnehmer erfahren, welche Bedeutung Höhlen früher für den Menschen hatte und wie Höhlen entstanden sind. Mitzubringen sind Stiefel oder gute Schuhe, Kleidung, die schmutzig werden darf, Ersatzkleider, Fahrradhelm für Kinder, Verpflegung und wer hat, eine gute Taschenlampe. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Lauterbrücke, unterhalb der Burg Derneck an der Straße Richtung Münzdorf. Die Tour kostet für Erwachsene 7, für Kinder 3,50 Euro.

Eine Anmeldung ist erforderlich bei Alb-Guide Maria Tittor, mobil 0172/6374863, Hausaachtalblick@gmx.de. Einklappen Ausklappen