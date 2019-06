Auf Fundamenten aus der Stauferzeit erbaut

Mit großem historischem Hintergrundwissen und zugleich unterhaltsam vermittelte Professor Wolfgang Urban aus Rottenburg die spannende Geschichte der renovierten Zwiefaltener Friedhofskapelle vor einem zahlreichen interessierten Publikum. Wie sich durch archäologische Forschungen der letzten Jahren herausstellte, wurde die Friedhofskapelle auf romanischem Mauerwerk errichtet, welches auf die Zeit um 1141 zurückgeht. „Damit“, so erläuterte der Diözesankonservator i.R., „birgt die Kapelle architektonische Strukturen aus jener entscheidenden Epoche Zwiefaltens in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts.“

Die Gründung des Klosters selbst durch den Abt Wilhelm von Hirsau, so Professor Urban, mit einer für die damalige Zeit imposanten Klosteranlage, fand bereits im Jahre 1089 statt. Auf einer Stiftung der Brüder Kuno von Wülflingen und Liutold von Achalm beruhend, entwickelte sich schon in der ersten Phase seiner Geschichte ein Doppelkloster mit einem Männer- und einem Frauenkonvent. Das Frauenkloster existierte allerdings nur bis zum Jahr 1358, dann wurden die Ordensfrauen von dem seit 1293 dem Abt von Zwiefalten unterstellten Kloster Mariaberg übernommen. Doch bis dahin, berichtet der Diakon und Vorstand des Kunstvereins der Diözese Rottenburg-Stuttgart, lebten die Klosterfrauen in äußerst einfachen und provisorischen Behausungen in der Nähe der Kirche, bevor sie Anfang des 12. Jahrhunderts an der Ostseite der Kirche ein eigenes Gebäude beziehen konnten.

Nach der burgartigen Befestigung des Klosters durch Abt Ulrich wurde dieser Bau jedoch wieder abgebrochen, worauf auf Initiative der Gräfin Adelheid von Dillingen, der Witwe des Grafen Ulrich von Gammertingen, südöstlich des Männerkonvents ein neues Frauenkloster gebaut wurde. Die Kirche dieses Frauenklosters wurde dem Heiligen Johannes dem Täufer geweiht, auf die demzufolge die heutige Friedhofs- oder Liebfrauenkapelle zurückgeht. Somit stellt die Kapelle das einzige Denkmal dieser Zeit der hochmittelalterlichen Blüte der Klosterkultur Zwiefaltens dar. Doch Professor Urban wies auch auf weitere wichtige Aspekte hin: „Diese Friedhofskapelle ist Grabmonument herausragender Äbte Zwiefaltens geworden, wie Abt Augustin Stegmüller und Abt Gregorius Weinemers. Auch birgt das Gotteshaus Frühwerke des zu europäischer Meisterschaft aufgestiegenen Riedlinger Bildhauers Johann Joseph Christian.“

Im besonderen aber ging Professor Urban auf das Leben der Frauen dieser Zeit im Kloster ein: „Dies ist eine höchst bedeutende, aber mehr oder minder vernachlässigte Seite der Zwiefaltener Geschichte.“ So lebten zur Zeit der Errichtung des Ursprungbaus der heutigen Kapelle 62 Nonnen im Konvent, der unter der Aufsicht des Abtes und unter der Leitung einer Meisterin stand. Viele dieser Frauen, die sich außer dem ständigen Gebet auch dem Kunsthandwerk, der Schreibkunst und der Textilgestaltung widmeten, lebten als Reclusin oder Inclusin in einer dauerhaft zugemauerten Zelle. Ein Zeichen der kulturellen Blüte des frühen 14. Jahrhunderts ist die aus diesem Kloster stammende Christus-Johannes-Gruppe – die Johannesminne –, die sich heute in der Johnson-Collection in Cleveland (Ohio) befindet.

Die Pestepidemie von 1338 und eine weitere pestartige Epidemie 1574 rafften ganze Teile der Bevölkerung dahin, die verfallene Kapelle wurde aber unter dem Abt Johannes Lager wieder aufgebaut. Bürgermeister Matthias Henne äußerte seine Dankbarkeit gegenüber den großzügigen Spendern, so dass insgesamt stolze 5000 00 Euro zur Sanierung der Kapelle aufgebracht werden konnten und man somit im folgenden Jahr die Generalsanierung abschließen könne. Hubertus-Jörg Riedlinger vom Geschichtsverein betonte außerdem, dass der Blick der Öffentlichkeit auf die Kapelle, unter der sich uralte Quaderfundamente aus der Stauferzeit verbergen, nun mit der Renovation auch geschärft worden sei.