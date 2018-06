Drei Kirchen im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten sind dem Heiligen Wolfgang geweiht. Zu diesen führt die diesjährige Dekanatswallfahrt am Sonntag, 10. Juni. Die Gottesdienste laden ein, Impulse aus dem Leben und Wirken des „schwäbischen“ Bischofs von Regensburg zu gewinnen.

Die diesjährige Dekanatswallfahrt folgt den Spuren des heiligen Wolfgang mit dem Motto „Öffnet die Türen“. Start ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St. Wolfgangskirche Reutlingen. Nach dem Gottesdienst folgt eine Fußwallfahrt zur St. Wolfgangskirche in Pfullingen mit Impuls und Mittagessen gegen 13.30 Uhr. Um 15 Uhr geht es per Bus zur St. Wolfgangskirche in Eglingen, wo die Dekanatswallfahrt mit einer musikalischen Abendandacht sowie gemütlichem Abendimbiss und -umtrunk abgeschlossen wird. Rückfahrt ist gegen 18 Uhr nach Reutlingen über Pfullingen mit Bus.

Das Motto „Öffnet die Türen“ greift die letzten Worte des sterbenden Wolfgang auf, als seine Begleiter die zahlreichen Neugierigen wegschicken wollten. Als Sterblicher müsse man sich des Todes nicht schämen, so der Bischof. Auch Christus, der dem Tod nichts schuldete, habe sich nicht geschämt, fast nackt am Kreuz für das Heil der Menschen zu sterben.