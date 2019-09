Auf den Spuren der Mönche

Am Sonntag, 8. September, ist es wieder soweit: Zum Tag des offenen Denkmals öffnet das Schloss Ehrenfels seine Türen. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr werden halbstündlich Führungen durch Johannes Freiherr von Ritter zu Groenesteyn und Rebecca Freifrau von Ritter zu Groenesteyn angeboten.

Auf einer Anhöhe oberhalb des Glastales nahe der Wimsener Höhle liegt das Schloss Ehrenfels. Von 1735 bis 1740 ließ der Abt des Klosters Zwiefalten, Augustin Stegmüller, das Schloss in einem einfachen Barockstil erbauen. Das Schloss liegt über dem 55 Meter langen Keller, der in den Stein geschlagen wurde. Dieser wurde als Vorratskeller des Klosters genutzt, da in Zwiefalten aufgrund des sumpfigen Bodens kein Keller gegraben werden konnte.

Nach der Säkularisation des Klosters Zwiefalten (1803) fiel Schloss Ehrenfels dem württembergischen Herzog Friedrich II. zu. Dieser schenkte das Gebäude mit Wimsen im selben Jahr seinem Staatsminister Philipp Christian Friedrich Freiherr von Normann als Würdigung seiner Leistungen bei den Verhandlungen mit Napoleon. Normann verwendete die Residenz als Adelssitz. Bis 2015 war das Schloss im Besitz von dessen Urenkel Roland Freiherr von Saint-André.

Nach dessen Tod wurde im Jahr 2016 die Schloss Ehrenfels Saint-André Stiftung zum Zweck der Erhaltung von Kunst, Kultur und historischer Geschichte, Erhaltung von historischen Gebäuden, Natur- und Landschaft gegründet. Das Schloss ist als Denkmal geschützt. Die Erhaltung und Offenhaltung des Schlossmuseums und der musealen Räume des Schlosses gehört zu den Aktivitäten der Stiftung.

Die Besucher werden im Innenhof der historischen Gemäuer empfangen. Über die ausgetretenen Böden im Erdgeschoss werden die Gäste in verschiedene Räume geführt. Dort erfahren die Besucher Informationen über die frühere und heutige Nutzung der Räumlichkeiten, lernen die Ausstattung kennen und spüren den "Hauch der Geschichte" im Sommerhaus des ehemaligen Klosters. Bei einem Gang durch den riesigen und gut fundierten Vorratskeller können sie sich leicht vorstellen, wie Wein und sonstige Vorräte fachgerecht gelagert werden konnten.

Angehörige und Freunde der Familie sorgen für Bewirtung. Auch der imposante Schlosspark kann für einen romantischen Spaziergang genutzt werden. Ein Besuch lohnt sich – allein der Gedanke eines Rundgangs auf den Spuren der Mönche des ehemaligen Klosters Zwiefalten hat etwas Besonderes an sich.