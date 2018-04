Auf dem Weg zur Fertigstellung

Drei Wochen vor der Einweihung der Freizeiteinrichtung Dobel-Spatz im Dobeltal geht der Neubau in Zwiefalten in großen Schritten seiner Fertigstellung entgegen. Inzwischen sind wesentliche Teile der Einrichtung eingebaut. Bei der günstigen Witterung wird aktuell Humus angefüllt und die Fläche eingeebnet. An den Wasserspielen ist inzwischen Sand aufgefüllt, Kleinteile sind eingebaut. Die Geräte für den Fitnessbereich sind angebracht und das Klettergerüst ist im Bau. Auch die Grillhütte ist bis auf den Einbau des Grills fertiggestellt. Im weiteren wird nun noch ein mächtiger Felsbrocken angeliefert , die Terrasse für das Jugendhaus aufgebaut und Feinarbeiten erledigt.